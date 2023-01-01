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غزة : شهداء وجرحى والاحتلال يوسع الخط الأصفر بحي التفاح وينسف منازل بجباليا

السبت 13 يونيو 2026 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : شهداء وجرحى والاحتلال يوسع الخط الأصفر بحي التفاح وينسف منازل بجباليا



غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ247 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد اثنين من المواطنين متأثرين بجراحهما وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد الطفل رياض عبد الله قدوم ليلحق بأبيه واثنتين من شقيقاته في قصف استهدفهم الأسبوع الماضي.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن جهاد الخالدي متأثراً بجروح أصيب بها في قصف سابق على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف شرق مدينة غزة وبجباليا شمال قطاع غزة.

وتنفذ آليات الاحتلال عملية توغل في شارع المنصورة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي متواصل يستهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال المتمركزة في محيط موقع زيكيم النار شمال غربي بلدة بيت لاهيا.

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 981 اضافة إلى 3111 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 783 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 72991 شهيدا و173219مصابا.

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