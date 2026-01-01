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الطقس: أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق

السبت 13 يونيو 2026 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صافياً بوجه عام معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو صافياً بوجه عام بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو صافياً بوجه عام معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو صافياً بوجه عام معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحاحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو صافياً بوجه عام حارًا نسبيا في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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