سويسرا تعرض استضافة مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية

جنيف/سما/

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية يوم الجمعة، استعداد بلادها لاستضافة مراسم التوقيع المحتملة على مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكدت الوزارة، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أن الدبلوماسية السويسرية في حالة تعبئة كاملة وتجري اتصالات وثيقة ومستمرة مع كل من واشنطن وطهران لترتيب هذه الخطوة المرتقبة.

وأضافت أن وزارة الخارجية السويسرية "تنشط كوسيط لدعم الجهود الرامية إلى مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الهدنة وفتح الطريق أمام خفض التصعيد في إطار النزاع بين إيران والولايات المتحدة".

وأوضحت الوزارة أيضاً أنها "اقترحت سويسرا كمكان للتوقيع المحتمل، إذا اتفق الأطراف على ذلك".

وفي الأثناء أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية الباكستاني، شهباز شريف، يتوجه الليلة إلى العاصمة السويسرية جنيف، في إطار مساعي بلاده المتواصلة لإنجاح جهود الوساطة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن هذه الزيارة تأتي للدفع بمسار المباحثات الجارية بين الطرفين، تزامناً مع المؤشرات الدولية المتزايدة حول قرب التوصل إلى اتفاق أو مذكرة تفاهم محتملة بين واشنطن وطهران.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد قال الجمعة، إنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وكانت جنيف قد استضافت في نهاية فبراير/ فبراير جلسة محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، قبل أيام قليلة من بدء الضربات الأمريكية على إيران.