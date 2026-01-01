بعد 30 عاما.. الأرشيف البريطاني يكشف وثائق سرية حول أجسام طائرة مجهولة

وكالات /سما/

تحتوي وثائق البنتاغون التي رفعت عنها السرية بشأن الأجسام الطائرة المجهولة، على تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية عن تحليق محتمل لأطباق طائرة بين بودابست وموسكو عام 1955.

ووفقا للتقرير، أفاد مصدر لـ CIA وهو مواطن أمريكي من أصل هنغاري، بأنه تلقى في نوفمبر 1955 رسالة من قريبته في بودابست، تحدثت فيها عن "أطباق طائرة" أبقت السكان المحليين في حالة من التوتر والترقب لعدة أسابيع.

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وجاء في الرسالة: "هذه الأجسام الطائرة السريعة للغاية شغلت الأوساط العلمية بشكل كبير. أنا واثقة من أنكم سمعتم عنها بالفعل من الصحف، حيث قُدِّرت سرعة هذه الأجسام بـ 12 ألف كيلومتر في الساعة".

ومع الرسالة كان هناك رسم توضيحي يوضح التشكيل والمسار المفترض للأجسام الطائرة المذكورة. وتصف الوثيقة طريقة اصطفاف الأجسام واتجاهها المتوقع بناء على هذا الرسم.

وقال المصدر: "وكانت تلك هي المرة الأولى التي تذكر فيها قريبتي مثل هذه الأجسام في رسائلها".

ويشار إلى أن السلطات الأمريكية باشرت منذ الثامن من مايو بنشر ملفات عن الأجسام الطائرة المجهولة (UFO) التي وعد بها الرئيس دونالد ترامب. وقد تم بالفعل الكشف عن عشرات الصور ومقاطع الفيديو وشهادات الشهود. وينوي البنتاغون نشر وثائق جديدة مرة كل بضعة أسابيع.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، عن "تقرير حادثة 1955"، فيؤكد الخبراء أنه يندرج ضمن "القضايا غير المحلولة" (Unresolved Cases) لدى الاستخبارات الأمريكية. وهو ما يعني أن السلطات وثّقت الشهادة والرسم الهندسي المرفق في رسالة الفتاة الهنغارية، لكنها لم تصل أبدا إلى تفسير علمي أو عسكري يحسم طبيعة الأجسام التي طارت بسرعة 12 ألف كم/ساعة بين بودابست وموسكو في ذلك الوقت. والرسم التوضيحي المرفق بالرسالة كان في غاية الدقة وتضمن اصطفافا معينا للأجسام ومسارا هندسيا محددا، وهو ما جعل وكالة الـ CIA تهتم بالرسالة وتصنفها كتقرير استخباراتي داخلي سري بسبب دقة الوصف التي أبدته الفتاة.