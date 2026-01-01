سلطة النقد الفلسطينية تطلق خدمة التسجيل اليدوي في نظام الهوية الرقمية لسكان غزة

رام الله /سما/

سلطة النقد، عن بدء تقديم خدمة التسجيل اليدوي في نظام الهوية الرقميةiDplus للمواطنين في قطاع غزة، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل 17 حزيران/ يونيو.

وأكدت سلطة النقد في بيان، اليوم، أن توفير خدمة التسجيل اليدوي يأتي استجابة للظروف الراهنة في قطاع غزة، وحرصا على تسهيل إجراءات إنشاء الهوية الرقمية للمواطنين، وضمان وصول الخدمة إلى مختلف شرائح المجتمع، بما يعزز الشمول الرقمي ويُمكن جميع المواطنين من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية بأعلى درجات الأمان والموثوقية.

وأوضحت أن إجراءات التسجيل ستتم من خلال موظفيها المتواجدين في فروع بنك فلسطين في مناطق دير البلح والنصيرات والنصر والسرايا، حيث سيقدمون للمواطنين المساعدة والإرشاد، لاستكمال متطلبات إنشاء الهوية الرقمية وفق الإجراءات المعتمدة.

ويأتي ذلك إلى جانب الخدمة المتاحة حاليا للمواطنين في الضفة الغربية، والتي تمكنهم من إنشاء هوية رقمية إلكترونيا عبر تطبيق iDplus، والاستفادة من الخدمات الرقمية المرتبطة بالنظام.

ودعت سلطة النقد المواطنين إلى متابعة الصفحات الرسمية لنظامiDplus على منصات التواصل الاجتماعي للاطلاع على آلية التسجيل والوثائق المطلوبة، بالإضافة إلى متابعة أي مستجدات.

وتمكن الهوية الرقمية iDplus المستخدمين من إثبات هويتهم والتحقق منها إلكترونيا، وفق معايير عالية من الأمان والموثوقية، كما تتيح إدارة الموافقات على المعاملات الرقمية، بما يعزز من مستويات الأمن الرقمي ويسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية المختلفة.