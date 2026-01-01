سفارتنا بالقاهرة تعلن فتح باب التقدم للمعلمين المتواجدين في مصر للعمل في الكويت

القاهرة /سما/

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي بدولة فلسطين، عن فتح باب التقدم للمعلمين والمعلمات الفلسطينيين المتواجدين في مصر والراغبين في الالتحاق باختبارات التوظيف للعمل في مدارس النجاة بدولة الكويت للعام الدراسي 2026–2027.

ويشمل الإعلان التخصصات التالية: (اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الفيزياء، الأحياء، الكيمياء).

وأرفقت السفارة للمعلمين والمعلمات بيان شروط الالتحاق، داعية الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط إلى المبادرة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمدارس النجاة وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى يوم 15حزيران/ يونيو 2026 عبر الرابط: https://recruitment.alnajat.edu.kw/

وقالت السفارة إنه سيتم التواصل فقط مع المتقدمين الذين يستوفون معايير الاختيار الأولي من خلال البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجل في طلب التقديم، كما سيتم دعوة المرشحين الذين يجتازون مرحلة الفرز الأولي لإجراء مقابلة شخصية، ومراجعة الوثائق الثبوتية، والتقدم لامتحان تخصصي في مقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، بحضور وفد من مدارس النجاة بدولة الكويت.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مؤسسات دولة فلسطين الرامية إلى توفير فرص عمل للكوادر الفلسطينية ودعم القطاعين الأكاديمي والتربوي، وتعزيز فرص التشغيل للكفاءات الفلسطينية في الخارج.