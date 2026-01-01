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ترامب: أنهينا الحرب مع إيران ..

الجمعة 12 يونيو 2026 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: أنهينا الحرب مع إيران ..



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران بعد موافقتها على عدم امتلاك سلاح نووي.

 

وقال ترامب في فعالية عبر الإنترنت لدعم نائب حاكم ولاية جورجيا بيرت جونز المرشح لمنصب حاكم الولاية: "لا أعلم إن كنتم قد سمعتم، لكننا أنهينا الحرب مع إيران، وقد وافقوا على عدم امتلاك سلاح نووي، وهو ما أصررنا عليه وكان هذا هو الهدف الأساسي. هذا ما شكل 95% من الاتفاق".

وأفاد ترامب، مساء أمس الخميس، بأنه تم التوصل إلىتسوية عادلة للحرب مع إيران، مشيرا إلى أن التوقيع على الاتفاق في أوروبا سيكون في غضون الأيام القليلة القادمة بحضور نائبه جي دي فانس.

كما لفت ترامب إلى أن مضيق هرمز سيفتح بشكل رسمي بمجرد التوقيع على الاتفاق.

ومن جانبه، اعتبر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إبراهيم رضائي بأناحتمالية خداع ترامب لنا "مرتفعة"، وتصريحاته "إما كذب أو هراء".

وأكد رضائي أن إيران لن تتراجع عن شروطها، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لن تأخذ بالمفاوضات ما لم تأخذه  بالحرب". وشدد على أن طهران مستعدة لكافة السيناريوهات، داعياً الولايات المتحدة إلى "قبول حق إيران في الحصول على الطاقة النووية".

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