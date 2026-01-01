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نتنياهو: إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم بين واشنطن وايران

الجمعة 12 يونيو 2026 12:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم بين واشنطن وايران



القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول "مذكرة التفاهم التي يجري إعدادها مع إيران للدخول في مفاوضات".

وجاء في بيان المكتب: "على الرغم من أن إسرائيل ليست طرفاً في مذكرة التفاهم، فقد أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لالتزام الرئيس ترامب بأن يشمل الاتفاق النهائي في نهاية المفاوضات إزالة المواد المخصبة، وتفكيك البنية التحتية للتخصيب، والحد من إنتاج الصواريخ، وإنهاء دعم إيران لوكلائها في المنطقة".

في وقت سابق، انتقد الصحفيون والمعلقون الأمنيون موقف إسرائيل من هذه المسألة، وقالوةث أن الاتفاق الناشئ يرمز إلى فشل إسرائيل ومصالحها.

تذكر أن ترامب قال في وقت سابق من اليوم إن الولايات المتحدة وإيران على وشك توقيع اتفاق، ومن المتوقع توقيعه في الأيام المقبلة.

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