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المجلس الثوري ينتخب أمين السر ونائبيه

الجمعة 12 يونيو 2026 12:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الثوري ينتخب أمين السر ونائبيه



رام الله/سما/

انتخب المجلس الثوري لحركة "فتح"، مساء اليوم الخميس، أمين السر، ونائبي أمين السر، ورئيس المحكمة الحركية، ورئيس الرقابة الحركية، ورئيس الرقابة المالية، وذلك خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري للحركة، الذي عقد بمقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وجاءت نتائج الانتخابات كالتي:

أمانة السر: ترشح 4 أعضاء وفاز جمال الشوبكي بأعلى الأصوات

نائبي أمين السر: ترشح 4 أعضاء، وفاز كلا من عائشة الكرد، وأنطون سلمان بأعلى الأصوات

رئيس المحكمة الحركية: ترشح عضوين وفاز الأخ علي أبو دياك بأعلى الأصوات

رئيس الرقابة الحركية: ترشح عضوين، وفاز ياسر أبو بكر بأعلى الأصوات

رئيس الرقابة المالية: ترشح عضوين، وفازت وفاء هب الريح بأعلى الأصوات.

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