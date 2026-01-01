الكشف عن تفاصيل الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ..

وكالات/سما/

كشفت تقارير صحفية عن بنود الاتفاق بين واشنطن وطهران.

وبحسب قناة العربية السعودية فان تفاصيل الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة هي:

تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما على الأقل، وإزالة الألغام وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية في غضون 30 يوما.

وستتمكن إيران من بيع وتصدير النفط، وسيتم النظر في تخفيف العقوبات على مراحل، واستمرار المفاوضات النووية لمدة 60 يوما، ووقف إطلاق النار على جميع الجبهات.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء (الخميس) أنه تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأنه من المتوقع توقيع "اتفاق رائع" في الأيام المقبلة يضمن عدم امتلاك إيران أسلحة نووية.

في بيان صادر عن البيت الأبيض، قال ترامب إن من المتوقع أن يتم التوقيع في أوروبا، وربما في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف: "قد يتم التوقيع في نهاية هذا الأسبوع. لن أتمكن من الحضور، لكن نائب الرئيس فانس والمبعوث ويتكوف سيكونان حاضرين".