سلوفينيا ترفع حظر الأسلحة والعقوبات المفروضة على إسرائيل

القدس المحتلة / سما/

قررت الحكومة السلوفينية برئاسة يانيز يانشا إلغاء جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة ضد إسرائيل، بما في ذلك القيود السياسية والاقتصادية، فضلاً عن الحظر المفروض على استيراد وتصدير الأسلحة بين البلدين. وأفاد بيان مشترك صادر عن وزارتي الخارجية والدفاع السلوفينيتين بأن الحكومة ألغت سلسلة من القرارات التي اتُخذت خلال فترة حكم روبرت غولوب، بما في ذلك إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير أشخاصاً غير مرغوب فيهم، بالإضافة إلى حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات.