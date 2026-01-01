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تقرير: إيران تقدم مسودة جديدة نهائية إلى قطر

الخميس 11 يونيو 2026 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: إيران تقدم مسودة جديدة نهائية إلى قطر



سما / وكالات /

أنهت إيران مسودة اتفاقها الأخيرة مع الولايات المتحدة وقدمتها إلى الوسطاء القطريين، ليتمكنوا بدورهم من إحالتها إلى واشنطن.

هذا ما أفاد به مسؤولون أمريكيون وإقليميون مشاركون في المفاوضات لصحيفة نيويورك بوست.

وقال مسؤول إقليمي مقرب من القيادة الإيرانية: "تم الانتهاء من نص الاتفاق ووضع الصيغة النهائية له مساء الأربعاء.

وتتواصل الدوحة مع إيران والولايات المتحدة للمضي قدماً في الاتفاق.

وفي حال الموافقة النهائية، ستبدأ عملية تنفيذ بنود الاتفاق".

كما أكد مسؤول أمريكي مشارك في الوساطة القطرية أنه "تم بالفعل تقديم مسودة الاتفاق. ولم تتوفر تفاصيل الاتفاق على الفور".

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