تقدم حقيقي وإيجابي ..حماس: توافق وطني في القاهرة وتقدم ملموس في مسار المفاوضات

القاهرة/سما/

أكد حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس ، عضو وفد المفاوضات، مساء اليوم الخميس، أن لقاءات القوى والفصائل الفلسطينية الجارية في القاهرة تجري بشكل إيجابي وبنّاء، مشيراً إلى وجود حالة توافق على موقف وطني موحد من خارطة الطريق المقدمة لتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب.



وأضاف بدران في تصريح صحفي: "نواصل أيضا لقاءاتنا مع الوسطاء بروح إيجابية ومسؤولة بهدف إنجاح الجولة الحالية وحماية شعبنا الفلسطيني وإفشال أهداف ومخططات الاحتلال".



واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن هذه الجولة حققت تقدما حقيقيا يمكن البناء عليه، داعياً إلى إلزام الاحتلال الصهيوني المجرم بوقف الانتهاكات والجرائم في غزة ، والالتزام بتطبيق التزاماته كاملة.