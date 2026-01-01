الهلال الأحمر يطالب بالإفراج عن احد مسعفيه اعتقلته ميليشيا مسلحة بغزة

غزة/سما/

لا يزال مسعف من طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني رهن الإخفاء القسري، بعد أن أقدمت ميليشيات مسلحة على احتجاز أفراد من طواقم الإسعاف أثناء توجههم لأداء مهامهم الإنسانية على شارع صلاح الدين جنوب قطاع غزة.

وطالب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني د.يونس الخطيب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومؤسسات حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل للكشف عن مصير المسعف الذي لا يزال مخفياً قسراً، وضمان الإفراج عنه، وتوفير الحماية للطواقم الطبية والإسعافية أثناء تأدية واجبها الإنساني.

وأكد ان المسعفون يؤدون مهمة إنسانية هدفها إنقاذ الأرواح، والقانون الدولي الإنساني يكفل حمايتهم في جميع الأوقات.

وأوضح انه حتى هذه اللحظة، لا تزال عائلته وزملاؤه ينتظرون معرفة مكان وجوده ومصيره.

واعتقلت مليشيات تابعة للاحتلال سبعة من العاملين بالهلال الأحمر وأفرجت عن خمسة منهم بعد وقت قصير وعن سادس بعد يومين فيما بقي مصير المسعف السابع غامضا.