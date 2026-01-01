الإحصاء الفلسطيني ": تراجع رخص البناء في الربع الأول 2026 مقارنة بالربع السابق

رام ًالله/سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن عدد الرخص الصادرة في فلسطين خلال الربع الاول من العام 2026 انخفض بنسبة 13% مقارنة بالربع الرابع من العام 2025، فيما سجل عدد الرخص الصادرة ارتفاعاً قدره 27% مقارنة بالربع المناظر من العام 2025، بينما انخفض عدد رخص الأبنية الجديدة 12% مقارنة بالربع الرابع من العام 2025، وارتفعت بنسبة 46% مقارنة بالربع المناظر من العام 2025، فيما لم يتم إصدار أي رخصة بناء في قطاع غزه خلال نفس الفترة.

وأفاد "الإحصاء" في بيان صحفي اليوم الخميس، بأن عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة بلغ 1,841 رخصة خلال الربع الاول من العام 2026، منها 1,194 رخصة أبنية جديدة.

كما بلغ مجموع مساحة الأبنية المرخصة (سكني وغير سكني) 1,051 ألف متر مربع، منها 884 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و167 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 4,030 وحدة سكنيـة مساحاتها 668 ألف متر مربع، منها 3,465 وحدة سكنية جديدة مساحتها 574 ألف متر مربع، و565 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 94 ألف متر مربع.

وأشار الإحصاء، إلى أن عدد الوحدات السكنية الجديدة سجل انخفاضاً بنسبة 6% خلال الربع الاول من العام 2026 مقارنة بالربع السابق من العام 2025، وارتفاعاً بنسبة 50% مقارنة بالربع المناظر من العام 2025.