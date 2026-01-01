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بعد إعلان إغلاق هرمز- هبوط سعر الذهب مع ارتفاع أسعار النفط والتضخم

الخميس 11 يونيو 2026 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد إعلان إغلاق هرمز- هبوط سعر الذهب مع ارتفاع أسعار النفط والتضخم



وكالات /سما/

هبط الذهب اليوم الخميس لأدنى مستوى له منذ أكثر من ستة أشهر مع ارتفاع أسعار النفط عقب الضربات الأميركية الجديدة على إيران، مما زاد من المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

بحلول الساعة 00:43 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4063.87 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 21 تشرين الثاني/نوفمبر في وقت سابق من اليوم.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب/أغسطس 1.1% إلى 4086.50 دولار.

وقال الجيش الأميركي أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة بدأت جولة جديدة من الضربات ضد أهداف متعددة خلال الليل في إيران، بعدما توعد الرئيس دونالد ترامب بشن هجمات جديدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام.

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