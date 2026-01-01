سفارة أمريكا في عمان تطلق تحذيرا من صواريخ ومسيرات بالمجال الجوي الأردني

وكالات/سما/

حذرت السفارة الأميركية في الأردن من أن هناك "تقارير تشير إلى وجود صواريخ أو طائرات بدون طيار أو قذائف في المجال الجوي الأردني".

ودعت السفارة، في تنبيه أمني عاجل يوم الخميس، المواطنين الأميركيين إلى البحث فوراً عن غطاء للرأس ومكان آمن والاحتماء في أماكن وجودهم، مع البقاء داخل المباني ومتابعة الإعلانات والتنبيهات الصادرة عن السلطات المحلية.

وقالت السفارة إن الوضع لا يزال قيد المتابعة، مؤكدة أنها ستواصل تقييم التطورات وتزويد المواطنين بأي معلومات إضافية عند الحاجة.

ويأتي التحذير في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة وتبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار مخاوف من امتداد آثار المواجهة إلى دول مجاورة ومرور مقذوفات أو طائرات مسيرة عبر أجواء المنطقة.

ولم تصدر السلطات الأردنية على الفور تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأجسام التي رصدت أو مصدرها، فيما دعت الجهات المختصة السكان إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية ومتابعة المستجدات عبر القنوات المعتمدة.