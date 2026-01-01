بريطانيا وأستراليا وكندا تطلق صندوقا لدعم جهود حل الدولتين

وكالات /سما/

أطلقت بريطانيا وأستراليا وكندا صندوقا ​للسلام لتعزيز الجهود ‌الأوسع نطاقا صوب حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، إذ ساهمت ​كل دولة بمبلغ ​مليون جنيه إسترليني (1.34 مليون دولار) ⁠في هذه المبادرة.

فيما ​يلي التفاصيل الرئيسية حول ​الصندوق وفقا لما أعلنته الحكومة البريطانية:

- سيركز الصندوق على المشاريع الشعبية ​الجديدة والقائمة - لا ​سيما تلك التي تشمل مجموعات الشبان ‌ومنظمات ⁠المجتمع المدني والنساء.

- سيسعى الصندوق البالغ حجمه ثلاثة ملايين جنيه إسترليني إلى ​التوسع، وجذب ​مانحين ⁠إضافيين بمجرد بدء أنشطته.

تم الإعلان عن ​الصندوق قبيل اجتماع ​في ⁠بريطانيا سيضم وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر ونظيرتيها ⁠الأسترالية ​بيني وانج ​والكندية وأنيتا أناند.

وفي 20 أبريل/نيسان الماضي، استضافت العاصمة البلجيكية بروكسل، أعمال الاجتماع الوزاري التاسع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة واسعة تضم نحو 60 دولة ومنظمة دولية.

وضم الاجتماع وزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى من دول عربية وأوروبية، بالإضافة إلى منظمات دولية، لتعزيز مسار القضية الفلسطينية وإعادة تفعيلها على الأجندة العالمية.

وبحث الاجتماع الخطوات العملية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما ناقش الاجتماع قضايا أمن غزة والضفة الغربية، وحماية المدنيين، وإعادة بسط سلطة القانون.