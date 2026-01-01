إصابة شابين برصاص الاحتلال واعتقال ثلاثة في مخيم الفوار جنوب الخليل

الخليل/سما/

أصيب، فجر اليوم ، الخميس شابان برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، واعتقل ثلاثة آخرون خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل.

وذكر مراسلنا، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار، وانتشرت في الطرقات، وحطمت عددا من كاميرات المراقبة الخاصة ببعض المحال التجارية، قبل أن تداهم منازل المواطنين، وتنكل بالأهالي.

وأشار إلى أن مواجهات اندلعت في المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى الى إصابة شابين بالقدم، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهما.

كما اعتقلت ثلاثة شبان لم تعرف هويتهم بعد.