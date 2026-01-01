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ترامب: سنعاود القصف اليوم الخميس إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق

الخميس 11 يونيو 2026 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: سنعاود القصف اليوم الخميس إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق



واشنطن/وكالات/

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن مقاتلات أميركية كانت تحلق فوق الأجواء الإيرانية خلال تنفيذ العمليات.

وقال إنه تلقى اتصالات مباشرة من مسؤولين إيرانيين طلبوا وقف القصف، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية قد تتوقف قريبا.

وزعم ترامب أن إيران طلبت من الولايات المتحدة وقف الهجمات، مؤكداً أن واشنطن مستعدة لإنهاء العمليات العسكرية إذا تم التوصل إلى اتفاق.

وفي الوقت نفسه، وجه تحذيراً شديد اللهجة إلى طهران، قائلاً إن عدم التوقيع على الاتفاق الذي تطرحه الولايات المتحدة سيقابل برد عسكري واسع النطاق.

وحذر من أن الولايات المتحدة ستستأنف الهجمات إذا لم توافق طهران على الاتفاق الذي تسعى إليه واشنطن.

كما نفى أي مشاركة إسرائيلية في موجة الهجمات الحالية، مؤكدا أن القوات الأميركية أطلقت 49 صاروخا من طراز "توماهوك" إلى جانب غارات نفذتها طائرات مقاتلة استهدفت مواقع داخل إيران.

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