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إيران تهدد بالانسحاب من مباريات كأس العالم

الأربعاء 10 يونيو 2026 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تهدد بالانسحاب من مباريات كأس العالم



وكالات/سما/

قالت وسائل إعلام إيرانية، نقلًا عن وزير الرياضة أحمد دنيا مالي، إن إيران هددت بوقف مبارياتها في كأس العالم لكرة القدم حال رفع أعلام غير مصرح بها أو ترديد هتافات ضد المنتخب في الملاعب، في أعقاب الانتقادات التي وجهت لمشاركة إيران بالبطولة.

وتنطلق كأس العالم يوم الخميس، إذ تفتتح إيران مشوارها في المجموعة السابعة بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجليس، 15 يونيو، وتواجه إيران بعد ذلك بلجيكا على نفس الملعب، 21 يونيو، قبل أن تلتقي مصر في سياتل، 26 يونيو.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن أحمد دنيا مالي: "أبلغنا الفيفا بأنه في حالة إحضار أعلام غير رسمية أو ترديد شعارات ضد المنتخب في الملاعب، التي تلعب فيها إيران في كأس العالم، فإن مدير الفريق سيكون مسؤولًا بالتأكيد عن إيقاف المباراة".

وأضاف: "تلقينا تأكيدات بعدم وقوع أي حوادث مزعجة في الملعب خلال المباراة ضد مصر".

وكان الاتحادان الإيراني والمصري لكرة القدم، حثا الفيفا في وقت سابق على منع "أي أنشطة متعلقة بفخر مجتمع الميم، الذي يضم المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا، خلال مباراة منتخبي البلدين في سياتل".

وأطلق المنظمون المحليون على المباراة اسم "مباراة الفخر"، تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع المخصصة لفخر مجتمع الميم في سياتل.

وأبريل الماضي، تجمع متظاهرون خارج مقر مؤتمر الفيفا في فانكوفر وطالبوا بحظر مشاركة إيران في كأس العالم، قائلين إن الفريق يمثل الحرس الثوري الإسلامي لا الشعب الإيراني.

كما واجه الفريق الإيراني تحديات تنظيمية، إذ أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن حصته من التذاكر سُحبت قبل أيام من انطلاق البطولة.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إن منتخب إيران، الذي يتدرب حاليًا في تيخوانا بالمكسيك، سيتمكن من دخول الولايات المتحدة قبل يوم واحد من كل مباراة، في ظل صراع جيوسياسي ألقى بظلاله على البطولة.

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