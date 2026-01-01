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الاحتلال يهدم منزلا ومنشأة بالقدس ومستوطنون ينصبون 10 كرفانات قرب بيت لحم

الأربعاء 10 يونيو 2026 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزلا ومنشأة بالقدس ومستوطنون ينصبون 10 كرفانات قرب بيت لحم



القدس المحتلة / سما /

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عمليتي هدم طالتا منشأة تجارية ومنزلاً في مدينة القدس المحتلة، بذريعة عدم الترخيص، في وقت تصاعدت فيه عمليات الهدم في المدينة ومحيطها خلال الفترة الأخيرة.

وأفادت مصادر حقوقية بأن القوات الإسرائيلية هدمت منزل المواطن سليمان محمود مليحات في منطقة عرب الكعابنة الواقعة بين بلدتي بير نبالا وبيت حنينا شمال غربي القدس.

كما هدمت منشأة تجارية في بلدة جبل المكبر جنوب شرقي المدينة، بينها معمل للحديد ومواد البناء في حي الجديرة، بحسب ما أكدت محافظة القدس.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق متواصل من عمليات الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال في القدس وضواحيها ومناطق مختلفة من الضفة الغربية، تحت ذرائع تتعلق بالبناء دون ترخيص أو وقوع المنشآت في مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وخلال شهر مايو/أيار الماضي، سجلت محافظة القدس 84 عملية هدم وتجريف، بينها 21 حالة هدم ذاتي أجبر خلالها المواطنون على إزالة منازلهم بأنفسهم، في ظل تصاعد ملحوظ لسياسات الهدم والاستيطان في المنطقة.

تحذيرات من بؤرة استيطانية جديدة

نصب مستوطنون، الأربعاء، 10 بيوت متنقلة (كرفانات) في منطقة وادي الهندي غرب قرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم، قرب جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي جورة الشمعة، علي سليم، إن الكرفانات أُقيمت على أراض زراعية تقدر مساحتها بنحو 30 دونما مزروعة بأشجار الزيتون والكرمة، ويملكها أهالي من القرية، مشيرا إلى أن المنطقة كانت قد تعرضت للتجريف قبل نحو ثلاثة أشهر.

وأوضح أن هذه الخطوة قد تمهد لإقامة بؤرة استيطانية جديدة، محذرا من إمكانية الاستيلاء على مساحة أوسع تقدر بنحو 200 دونم وحرمان أصحابها من الوصول إليها.

وأشار سليم إلى أن جنوب بيت لحم يشهد في الآونة الأخيرة تصعيدا في النشاط الاستيطاني، لافتا إلى واقعة سابقة في منطقة مراح معلا المجاورة، حيث أُقيمت كرفانات وبُنيت بنية تحتية تمهيداً لتوسيع الاستيطان.

ويأتي ذلك في ظل استمرار توسع المستوطنات في الضفة الغربية، حيث يقدَّر عدد المستوطنين بنحو 750 ألفا موزعين على مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية، بينها تجمعات كبيرة شرق القدس.

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