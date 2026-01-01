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لست متأكدا .. ترامب يشكك في خوض نتنياهو الانتخابات المقبلة

الأربعاء 10 يونيو 2026 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لست متأكدا .. ترامب يشكك في خوض نتنياهو الانتخابات المقبلة



القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه غير متأكد من أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يرغب أساسا في خوض انتخابات جديدة أو الاستمرار في منصبه بعد الحرب.

وبحسب ما نقل كبير مراسلي شبكة "إيه بي سي نيوز" في واشنطن، جوناثان كارل، عن ترامب، فإن الأخير تساءل: "هل يريد بيبي أصلا أن يواصل؟"، مضيفا أن نتنياهو "كانت له مسيرة سياسية مذهلة".

وقال ترامب: "لا أعرف إن كان يريد أن يواصل. فهو، كما تعلمون، رئيس حكومة في زمن حرب، ونحن سننتصر في الحرب قريبا جدا بطريقة أو بأخرى، وكما تعلمون فهو رئيس حكومة في زمن حرب".

وأضاف: "هذا أمر طبيعي، تماما كما أنني رئيس في زمن حرب".

وعقب وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، على أقوال ترامب بالقول لهيئة البث العام الإسرائيلية "كان"، إنه "لا علم لي بأقوال ترامب بشأن خوض نتنياهو الانتخابات. ونحن نستعد للانتخابات ولدينا عدة أمور ينبغي أن ننهيها".

وأضاف بركات أن "علاقة الرئيس ترامب ونتنياهو غير مسبوقة. وتوجد للرئيس تصريحات مختلفة، لكن التعاون بين الدولتين غير مسبوق. وحولنا إيران من دولة عتبة نووية إلى نمر على ورق. والجميع ينظر إلى هذه العلاقة ويغارون جدا".

ونشر مراسل شبكة ABC جوناثان كارل أقوال ترامب في حسابه على منصة "إكس".

ونشر نتنياهو، الشهر الماضي، مقطع فيديو في منصة تلغرام، يظهر فيه ترامب كمن يعبر عن تأييده له، على خلفية الحروب التي تشنها إسرائيل، وفيما أقوال ترامب كانت عبارة عن مقاطع من عدة خطابات ألقاها في الماضي.

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