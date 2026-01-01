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الاحتلال يواصل خروقاته .. قصف مدفعي ونسف منازل وراء الخط الأصفر

الأربعاء 10 يونيو 2026 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل خروقاته .. قصف مدفعي ونسف منازل وراء الخط الأصفر



القدس المحتلة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 244 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع مع عودة جيش الاحتلال للتهديد باستئناف القتال بشكل موسع بقطاع غزة بداعي اعادة حركة حماس تنظيم صفوفها ورفضها تسليم السلاح.

واستشهدت شهد خير الدين متأثرة بإصابتها جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مخيّم الشاطئ غربي مدينة غزة قبل أيام.

كما استشهدت الطفلة ملك عبد الله قدوم لتلحق بأبيها وأختها متأثرة بجراحها بقصف غرب غزة قبل يومين.

واصيب خمسة مواطنين جراء إطلاق ميليشا تابعة للاحتلال النار على سيارة بالقرب من جسر وادي غزة شارع صلاح الدين شمال المحافظة الوسطى.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية شرق حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقصفت مدفعية إسرائيل شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

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