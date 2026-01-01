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النفط يصعد مع شن أميركا ضربات جديدة على إيران

الأربعاء 10 يونيو 2026 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النفط يصعد مع شن أميركا ضربات جديدة على إيران



رام الله/سما/

ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة خلال تعاملات الأربعاء، متعافية من أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع، مدعومة بتصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب مؤشرات على تراجع مخزونات الخام الأميركية بشكل ملحوظ.

وجاء هذا الارتفاع عقب تنفيذ الجيش الأميركي غارات جديدة استهدفت مواقع داخل إيران، بعد تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالرد على إسقاط مروحية هجومية أميركية من طراز أباتشي.

ويعكس هذا التطور تصعيدا جديدا يهدد استقرار وقف إطلاق النار الهش بين واشنطن وطهران.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.9 بالمئة لتصل إلى 92.29 دولارا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.8 بالمئة إلى 88.97 دولارا للبرميل.

وجاءت هذه المكاسب بعد تراجع الخامين في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياتهما منذ أسابيع، إثر توقف مؤقت للهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.

في المقابل، لا تزال المخاوف الجيوسياسية تلقي بظلالها على الأسواق، خاصة مع تهديد طهران باستئناف الأعمال القتالية في حال استمرار الهجمات الإسرائيلية على حزب الله في لبنان.

كما يواصل التوتر في منطقة الخليج التأثير على حركة الملاحة والطاقة العالمية، وسط استمرار القيود المفروضة على حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وعلى جانب الإمدادات، تلقت الأسعار دعما إضافيا من بيانات أظهرت انخفاض مخزونات النفط الأميركية للأسبوع الثامن على التوالي.

ووفقا لمصادر استندت إلى بيانات معهد البترول الأميركي، تراجعت مخزونات الخام بنحو 9.12 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو، كما انخفضت مخزونات البنزين بنحو 1.19 مليون برميل.

وتعزز هذه المؤشرات توقعات استمرار تشدد سوق النفط في المدى القريب، في ظل تداخل العوامل الجيوسياسية مع مؤشرات تراجع المعروض في أكبر اقتصاد مستهلك للطاقة في العالم.

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