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صحيفة أمريكية : ترامب لم يكن مقتنعاً بالرد على إسقاط المروحية

الأربعاء 10 يونيو 2026 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة أمريكية : ترامب لم يكن مقتنعاً بالرد على إسقاط المروحية



وكالات/سما/

قالت "وول ستريت جورنال"، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يكن مقتنعاً بالحاجة إلى الرد على إسقاط إيران للمروحية الأميركية قرب مضيق هرمز، وإنه أبلغ مراسل الصحيفة أليكس وارد، بأن الأمر "ليس كبيراً".

وأضافت الصحيفة، أن ترمب غير رأيه بعدما أقنعه وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين بضرورة شن عمل عسكري، خلال إحاطة في البيت الأبيض.

وذكرت الصحيفة، أن هيغسيث وكاين قدما للرئيس معلومات محدثة بشأن مسيرة "شاهد" الإيرانية التي اصطدمت بالمروحية.

وأكدا لترامب أن الهجوم يتطلب رداً، سواءً كان إسقاط المروحية عن عمد أم لا.

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