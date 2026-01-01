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فرسنا تقرر منع دخول وزير المالية الاسرائيلي من دخول البلد

الثلاثاء 09 يونيو 2026 08:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرسنا تقرر منع دخول وزير المالية الاسرائيلي من دخول البلد



وكالات/سما/

قال وزير الخارجية الفرنسي ان قرارا فرنسيا صدر بمنع سموتريتش و4 من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا عنيفا من دخول البلاد.

واكدت وكالة رويترز ان الحكومة البريطانية اعلنت ايضا عن عقوبات تستهدف شبكات أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين بالضفة الغربية

وفي اول رد اسرائيلي، انتقدت وزارة الخارجية الاسرائيلية قرار منع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من دخول فرنسا، وإخطار دول أخرى بالإجراءات المزمع اتخاذها ضد المستوطنين المتطرفين. وصرحت الوزارة قائلةً: "ترفض إسرائيل بشدة الإجراءات المخزية التي اتخذتها حكومات أجنبية ضد مواطنين وكيانات ووزراء إسرائيليين. إن جوهر هذه الإجراءات هو محاولة فرض موقف سياسي بشأن حق اليهود في العيش في أرض إسرائيل، وبشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، متخفياً وراء ستار مكافحة العنف. والقاسم المشترك بين هذه الحكومات هو فشلها الذريع في التصدي لمعاداة السامية المتفشية في بلدانها".

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