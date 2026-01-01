جيش الاحتلال لسكان مدينة صور: اخلوا فورا

القدس المحتلة/سما/

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي انذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور - بما فيها الحارة المسيحية - والمخيمات والأحياء المحيطة بها وفق ما يعرض في الخارطة

وتابع: حرصًا على سلامتكم ندعوكم إلى إخلاء منازلكم فوراً وفق المنطقة المعروضة في الخارطة والانتقال الى شمال نهر الزهراني.

وتوجه الى المتواجدين في مدينة صور بما فيها سكان الحارة المسيحية فيها والى سكان المخيمات: شبريحا حمادية جل البحر زقوق المفدي البص المعشوق برج الشمالي نبعا الحوش الرشيدية عين بعال، وقال: وجودكم بالقرب من عناصر حزب الله او منشآته او وسائله القتالية يعرض حياتكم للخطر.

وتابع: مثلما حذرنا في الايام الماضية فإنه في أعقاب قيام عناصر حزب الله بالعمل داخل الحي المسيحي في المدينة سيضطر جيش الدفاع للعمل ضد نشاطاتهم الإرهابية في الحي على المدى الزمني القريب، كل مبنى يستخدمه حزب الله لاغراض عسكرية قد يكون عرضة للاستهداف.