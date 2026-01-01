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مليشيات تابعة للاحتلال تختطف عددا من المواطنين بمواصي رفح وهذا ما فعلته ايضا ..

الثلاثاء 09 يونيو 2026 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مليشيات تابعة للاحتلال تختطف عددا من المواطنين بمواصي رفح وهذا ما فعلته ايضا ..



غزة / سما /

اقتحمت صباح اليوم مليشيات تابعة للاحتلال الإسرائيلي منطقة البردويل في مواصي رفح جنوب قطاع غزة وقامت باختطاف عدد من المواطنين بعد مداهمة منازلهم في المنطقة.

وأفاد شهود عيان أن أفراد المليشيات قاموا بطرق أبواب المنازل، وفي حال عدم فتح الأبواب كانوا يعمدون إلى كسرها واقتحام المنازل واعتقال من بداخلها، إضافة إلى مصادرة الهواتف المحمولة الخاصة بالمواطنين.

وبحسب الإفادات، تم نقل المختطفين إلى موقع آخر، حيث طُلب منهم التعريف عن أنفسهم أمام طائرة "كواد كابتر" بذكر أسمائهم الرباعية.

كما اقتحمت المليشيات مسجد الصحابة في المنطقة، وصادرت عدداً من الهواتف المحمولة التي كانت بحوزة فتاة كانت تقوم بشحنها داخل المسجد.

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