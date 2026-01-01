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فانس: هناك تباينات بين واشنطن وتل أبيب ونقترب من تسوية طويلة الأمد للملف النووي الإيراني] نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس

الثلاثاء 09 يونيو 2026 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فانس: هناك تباينات بين واشنطن وتل أبيب ونقترب من تسوية طويلة الأمد للملف النووي الإيراني] نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس



واشنطن/وكالات/

 نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن هناك بعض الملفات التي تتباين فيها مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

 

وأكد فانس أن التطورات التي شهدتها الأشهر الماضية أوجدت فرصة للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أوضح فانس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران بشأن برنامجها النووي، معتبرا أن هذا التقدير "صحيح ومبرر" في ضوء المسار الحالي للمفاوضات.

وشدد نائب الرئيس الأمريكي على أن نجاح أي اتفاق لا يعتمد على النصوص المكتوبة فحسب، بل على القدرة على التحقق من التزام طهران بتنفيذ تعهداتها على أرض الواقع. وأضاف أن أحد أبرز أوجه القصور في الاتفاق النووي السابق كان غياب آلية تفتيش ورقابة كافية تضمن عدم تطوير إيران لسلاح نووي.

وأكد فانس أن الولايات المتحدة ستواصل عمليات التحقق والمتابعة على المدى الطويل إذا تم التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن إيران لا ترغب في استمرار الحرب لأنها لا تخدم مصالحها، وأنها تطرح حالياً "أموراً جدية" على طاولة المفاوضات.

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق يتم التحقق من تنفيذه بشكل كامل سيشكل "إنجازاً كبيراً للشعب الأمريكي"، في إشارة إلى الآمال المتزايدة داخل الإدارة الأمريكية بإمكانية التوصل إلى تفاهم دائم يحد من التوتر المرتبط بالملف النووي الإيراني.

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