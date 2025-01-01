إسرائيل تقرر إعادة فتح معابر قطاع غزة غدا

القدس المحتلة/سما/

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها سوف تعيد فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة اعتبارا من يوم غد، بعد أن أغلقتها في وقت سابق جراء جولة التصعيد وإطلاق الصواريخ من إيران.

​وأفاد ما يسمى "منسق أعمال الحكومة في المناطق" بأنه تقرر إعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي القطاع بدءا من يوم غد، وذلك بناء على تقييم الوضع الميداني وإزالة القيود الأمنية، لغرض إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع بشكل تدريجي.

​وأشارت مصادر الاحتلال إلى أن معبر رفح البري على الحدود بين قطاع غزة ومصر سيعاد فتحه أيضا لحركة تنقل المواطنين بشكل محدود في كلا الاتجاهين.