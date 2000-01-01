عقب اتصاله مع ترامب.. نتنياهو يعلن وقف الهجوم على إيران ويؤكد ان إسرائيل تمارس حقها في الدفاع عن النفس “كلما لزم الأمر” ويحذرها من ضربات جديدة

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، وقف الهجوم على إيران، وذلك عقب اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وهذا هو أول إعلان إسرائيلي بوقف الهجمات عقب موجة تصعيد بين الطرفين بدأت الأحد، وأشعلتها تل أبيب بقصفها ضاحية بيروت الجنوبية، ويأتي هذا الموقف بعد ساعات من إعلان إيراني مماثل.

وقال نتنياهو في كلمة مصورة على منصة شركة “إكس” الأمريكية: “بعد أن هاجمت إيران إسرائيل، أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي بمهاجمة أهداف عسكرية واقتصادية في جميع أنحاء إيران. وقد فعلنا ذلك أيضًا. الآن، النيران تم وقفها”.

وبرر نتنياهو قراره بتوقف طهران عن مهاجمة إسرائيل، لكنه تعهد بـ”الرد بقوة” على أي هجوم إيراني لاحق.

وشهدت المنطقة الأحد والاثنين جولة تصعيد جديدة بين إيران وإسرائيل على خلفية قصف الأخيرة ضاحية بيروت الجنوبية مساء الأحد.

وبرغم تحذير إيران من تداعيات أي استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت، أشعلت إسرائيل المنطقة مجددا بشنها مساء الأحد غارة على الضاحية خلّفت قتيلين و11 جريحا، وادعت أنها استهدفت مركز قيادة وتخطيط تابع لـ”حزب الله” حليف طهران.

وبالفعل، بدأت طهران منذ مساء الأحد إطلاق دفعات صواريخ على إسرائيل التي أعلنت بعدها أن مقاتلاتها قصفت أهدافا عسكرية غربي ووسط إيران.

وأعلن مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية، الاثنين، وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل، “بعد ما تم توجيه رد مؤلم إلى العدو”.

وتحدث مسؤول إسرائيلي رفيع، في وقت سابق الاثنين، عن موافقة تل أبيب على طلب الرئيس ترامب وقف هجماتها على إيران، بينما توعد باستمرارها في جنوبي لبنان.

وقال المسؤول للقناة 12 الخاصة: “ترامب طلب وإسرائيل وافقت على وقف الهجمات على إيران”.

وأشارت القناة 12 إلى اتصال بين نتنياهو وترامب، الاثنين، علما بأنهما كانا تحدثا الأحد بعد وقت قصير من الهجمات الإيرانية على إسرائيل.

ورغم اعتداءات إسرائيل على أكثر من دولة بالمنطقة، زعم نتنياهو في كلمته المصورة أن “لإسرائيل الحق الكامل في الدفاع عن نفسها، ونحن نمارس هذا الحق عند الحاجة”.

وأضاف: “أقول ذلك باحترام في محادثاتي الجيدة مع صديقي الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب”.

وكرر نتنياهو حديثه عن منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، علما بأن إيران تؤكد أن برنامجها النووي سلمي، وأنها لا تسعى لعسكرته.

** لبنان

وبخصوص لبنان، زعم نتنياهو أن “حزب الله خطط لغزو الجليل (شمال إسرائيل)، وتدمير المدن الإسرائيلية بـ 150 ألف صاروخ وقذيفة”، وفق قوله.

وزعم قائلا: “أحبطنا هذا التهديد أيضاً”.

ورغم أن هجمات تل أبيب في لبنان غالبا ما تُسقط ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال، زعم نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي “يواصل تدمير جميع بنيتهم (حزب الله) التحتية الإرهابية في المنطقة الأمنية، بما في ذلك المنشآت الضخمة تحت الأرض في منطقة مرتفعات الشقيف. منشآت ضخمة لم أرَ مثلها من قبل”، وفق قوله.

والأحد من الأسبوع الماضي، أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، توسيع العمليات البرية في لبنان، وعبور نهر الليطاني والسيطرة على مرتفعات البوفور (قلعة الشقيف) جنوبي لبنان، متوعدا بمواصلة احتلالها كجزء مما سماه “المنطقة الأمنية”.

وخلال العامين الماضيين، صدرت دعوات في إسرائيل إلى تحويل أجزاء واسعة من جنوبي لبنان إلى ما يسمى بـ”المنطقة العازلة الخاضعة لسيطرة الجيش”.

وتعد قلعة الشقيف من أبرز المواقع الاستراتيجية في لبنان، وكانت القوات الإسرائيلية انسحبت منها بالعام 2000 مع إنهاء وجودها في ما عُرف بـ”الشريط الأمني”، الذي أقامته في جنوبي البلاد بين عامي 1982 و2000، وفق صحيفة “معاريف” العبرية.

وادعى نتنياهو في كلمته، أن إيران و”حزب الله” حاولا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية “فرض معادلة جديدة علينا”، وقال إنها “غير مقبولة ولا تحتمل بالنسبة لي”.

ومتجاهلةً هدنة بدأت في 17 أبريل/ نيسان، تواصل إسرائيل عدوانا على لبنان بدأته في 2 مارس/ آذار، ما خلّف 3 آلاف و637 شهيدا و11 ألفا و188 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه “مصالح أمريكية” في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.