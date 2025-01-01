القناة 12: إسرائيل توقف الضربات على إيران بناء على طلب ترامب

وكالات/ سما/

نقلت القناة 12 الإسرائيلية،عن مسؤول كبير، الاثنين، إن إسرائيل أوقفت ضرباتها على إيران بناء على طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت حذر فيه المسؤول من أن بلاده ستهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت إذا استمرت هجمات حزب الله على إسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات في ظل مساعٍ أميركية لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وإيران بعد تجدد المواجهات العسكرية بين الجانبين خلال الساعات الماضية، وسط مخاوف من انهيار المسار التفاوضي الذي تسعى إدارة ترامب إلى إبرامه مع طهران.

وكان ترامب قد دعا، الاثنين، إسرائيل وإيران إلى "التوقف فورا عن إطلاق النار"، فيما كشف تقرير لموقع "أكسيوس" أن الرئيس الأميركي طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الرد على الهجمات الإيرانية لتجنب تقويض المفاوضات الجارية مع إيران.

ونقل التقرير عن مسؤول أميركي قوله إن الاتصال الهاتفي بين ترامب ونتنياهو كان "وديا"، إلا أن نتنياهو عارض طلب الرئيس الأميركي، مضيفا أن ترامب أُبلغ نتنياهو بوضوح أن "هذه الدوامة يجب أن تنتهي".

وأضاف المسؤول الأميركي: "الولايات المتحدة لم توافق على هذه الضربات ولم تدعمها"، في إشارة إلى الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت أهدافا داخل إيران بعد الاتصال بين الجانبين.

وبحسب التقرير، نفذت إسرائيل ضربات على عدة أهداف عسكرية في إيران، من بينها أهداف في طهران، ما دفع إيران إلى الرد بإطلاق مزيد من الصواريخ باتجاه إسرائيل، بينها صواريخ استهدفت تل أبيب.

وفيما أكد مسؤولان أميركيان أن الجيش الأميركي لم يشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران، قال مسؤول إسرائيلي إن الولايات المتحدة ساعدت في اعتراض الهجمات الإيرانية التي استهدفت إسرائيل.

وكانت القوات المسلحة الإيرانية قد أعلنت، الاثنين، تعليق عملياتها العسكرية، لكنها حذرت من اتخاذ "إجراءات أشد وأقسى من السابق" إذا استمرت ما وصفتها بالاعتداءات، بما في ذلك العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

كما قال مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق إن إسرائيل تستعد لعدة أيام من القتال، بينما حذر الحرس الثوري الإيراني من إمكانية استهداف منشآت البنية التحتية في إسرائيل ودول الخليج رداً على الهجمات الإسرائيلية.