  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

القناة 12: إسرائيل توقف الضربات على إيران بناء على طلب ترامب

الإثنين 08 يونيو 2026 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12: إسرائيل توقف الضربات على إيران بناء على طلب ترامب



وكالات/ سما/

نقلت القناة 12 الإسرائيلية،عن مسؤول كبير، الاثنين، إن إسرائيل أوقفت ضرباتها على إيران بناء على طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت حذر فيه المسؤول من أن بلاده ستهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت إذا استمرت هجمات حزب الله على إسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات في ظل مساعٍ أميركية لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وإيران بعد تجدد المواجهات العسكرية بين الجانبين خلال الساعات الماضية، وسط مخاوف من انهيار المسار التفاوضي الذي تسعى إدارة ترامب إلى إبرامه مع طهران.

وكان ترامب قد دعا، الاثنين، إسرائيل وإيران إلى "التوقف فورا عن إطلاق النار"، فيما كشف تقرير لموقع "أكسيوس" أن الرئيس الأميركي طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الرد على الهجمات الإيرانية لتجنب تقويض المفاوضات الجارية مع إيران.

ونقل التقرير عن مسؤول أميركي قوله إن الاتصال الهاتفي بين ترامب ونتنياهو كان "وديا"، إلا أن نتنياهو عارض طلب الرئيس الأميركي، مضيفا أن ترامب أُبلغ نتنياهو بوضوح أن "هذه الدوامة يجب أن تنتهي".

وأضاف المسؤول الأميركي: "الولايات المتحدة لم توافق على هذه الضربات ولم تدعمها"، في إشارة إلى الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت أهدافا داخل إيران بعد الاتصال بين الجانبين.

وبحسب التقرير، نفذت إسرائيل ضربات على عدة أهداف عسكرية في إيران، من بينها أهداف في طهران، ما دفع إيران إلى الرد بإطلاق مزيد من الصواريخ باتجاه إسرائيل، بينها صواريخ استهدفت تل أبيب.

وفيما أكد مسؤولان أميركيان أن الجيش الأميركي لم يشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران، قال مسؤول إسرائيلي إن الولايات المتحدة ساعدت في اعتراض الهجمات الإيرانية التي استهدفت إسرائيل.

وكانت القوات المسلحة الإيرانية قد أعلنت، الاثنين، تعليق عملياتها العسكرية، لكنها حذرت من اتخاذ "إجراءات أشد وأقسى من السابق" إذا استمرت ما وصفتها بالاعتداءات، بما في ذلك العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

كما قال مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق إن إسرائيل تستعد لعدة أيام من القتال، بينما حذر الحرس الثوري الإيراني من إمكانية استهداف منشآت البنية التحتية في إسرائيل ودول الخليج رداً على الهجمات الإسرائيلية.

الأكثر قراءة اليوم

خلافات بين حماس وفصائل فلسطينية بشأن مستقبل غزة

شاهد..الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لأول مرة عن استعادة 4 أسرى من قلب النصيرات

مجلس “الأمن القومي” الإيراني: سنرد على استهداف الضاحية.. والكلب المسعور يجب تأديبه وإيقافه عند حده..

ترامب يكشف تفاصيل الاتفاق المرتقب الذي تسعى واشنطن إبرامه مع إيران لوقف النار و”مصير” مجتبى خامنئي

ايران تقصف إسرائيل بعشرات الصواريخ الباليستية

ترامب يطالب نتنياهو بعدم الرد على صواريخ ايران ويؤكد بان بلاده لن تكون جزءًا من اي هجوم على طهران ..

ترامب: أنا صاحب القرار المطلق بشأن إيران وليس نتنياهو ولا خبتلا أمامه الا القبول بالاتفاق..

الأخبار الرئيسية

انطلاق جولة مفاوضات جديدة في القاهرة لتعزيز اتفاق غزة “الهش”..

مقر خاتم الانبياء يعلن وقف الحرب..‏ترامب: على إيران وإسرائيل وقف إطلاق النار فورا

إيران: المباحثات متواصلة مع أميركا عبر باكستان رغم التصعيد الاخير ..

ترامب: أنا صاحب القرار المطلق بشأن إيران وليس نتنياهو ولا خبتلا أمامه الا القبول بالاتفاق..

الحرس الثوري: سماء المنطقة تخضع لقوة صواريخنا واللعبة الخطيرة ستطال كل مواقع الطاقة..