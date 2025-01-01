الأشغال العامة تواصل إنشاء مراكز الإيواء وإدارة الركام وحصر الأضرار في قطاع غزة

غزة / سما/

تواصل وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وعدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، تنفيذ تدخلاتها الميدانية في قطاع غزة، في إطار الاستجابة الإنسانية المتواصلة للأوضاع الراهنة.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد فائق بسيسو: إن تدخلات الوزارة تأتي في إطار الخطة الحكومية للتعافي وإعادة الإعمار، ضمن مسؤوليتها في برامج الإيواء المؤقت وإدارة الركام وحصر الأضرار وفتح الطرق والإسكان.

وأضاف أن حجم الاحتياج كبير في ظل حجم الكارثة، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل، بالشراكة مع المؤسسات الشريكة، العمل رغم الإمكانيات المحدودة والتحديات الميدانية، بما في ذلك إعاقات الاحتلال لدخول ما يلزم من مواد ومستلزمات في مجالي الإيواء وإدارة الركام.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أنها ضمن مجال الإيواء المؤقت أنشأت حتى الآن 15 مركز إيواء متكامل الخدمات باستخدام وحدات الإيواء الجاهزة (RHU)، منها مركزان باستخدام خيام محلية الصنع، فيما يجري العمل على تنفيذ 8 مراكز إيواء إضافية في محافظات شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، أن التدخلات في ملف الإيواء المؤقت وعملية اختيار المستفيدين تُنفَّذ وفق معايير فنية ومؤسسية واضحة، ترتكز على التقييمات الميدانية وقوائم المستفيدين، بالشراكة مع البلديات والحكم المحلي، بما يضمن تنظيم التدخلات وتحقيق العدالة في تقديم خدمات الإيواء. وبيّنت أنه تم تجهيز مراكز الإيواء بالمرافق الأساسية، بما يشمل شبكات المياه والصرف الصحي ودورات المياه والخدمات المساندة، بما يساهم في تحسين ظروف الإقامة للأسر النازحة.

وأضافت أنها أُنجزت بالشراكة مع UNDP مشروع إعادة ترميم الوحدات السكنية في الحي إماراتي والياباني من خلال ترميم 232 وحدة سكنية متضررة جزئياً باستخدام مواد محلية. وتشرف كذلك على مشروع آخر لإعادة ترميم 300 وحدة سكنية في مدينة غزة بالشراكة مع جمعية تطوير بيت لاهيا بتمويل مؤسسة IOM، ومشروع إعادة ترميم آخر لوحدات سكنية في مدينة غزة لـ125 مستفيدا بالشراكة مع مجلس الإسكان الفلسطيني بتمويل HEKS السويسرية، فضلا عن تنفيذ مشروع تركيب وحدات إيواء مسبقة الصنع لصالح المزارعين في منطقة الشيخ عجلين والدحدوح لحوالي 72 أسرة.

في سياق متصل، نفذت الوزارة أعمالًا في مجال إدارة الركام بالشراكة مع UNDP والجهات الشريكة، شملت جمع ونقل ومعالجة أكثر من 711 ألف طن من الركام منذ بداية التدخلات. كما تم تكسير نحو 164 ألف طن من الركام، وإنتاج 22 ألف طن من الخرسانة الناعمة، وإعادة استخدام نحو 148 ألف طن في أعمال تحسين الطرق والبنية التحتية.

كما شملت التدخلات فتح وتنظيف طرق بطول يزيد على 114 ألف متر، ما أسهم في توفير 383 فرصة عمل مؤقتة ضمن جهود الاستجابة الطارئة ودعم المجتمعات المتضررة.

وفي مجال حصر الأضرار، تواصل الوزارة أعمال التوثيق الميداني، إذ بلغ العدد التراكمي للوحدات السكنية 135,020 وحدة، فيما تم توثيق الأضرار في 26,645 مبنى حتى الآن، بما يدعم إعداد الخطط الفنية لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.