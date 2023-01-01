انطلاق جولة مفاوضات جديدة في القاهرة لتعزيز اتفاق غزة “الهش”..

القاهرة/ وكالات/

تجري في القاهرة محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية بينها حركة حماس، بهدف محاولة إعطاء دفع لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر فلسطيني مطّلع وكالة فرانس برس.

وبدأت المباحثات الأحد في وقت يشهد القطاع قصفا إسرائيليا متواصلا على رغم هدنة معلنة منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.

ويشارك في المحادثات الوسطاء المصريون والقطريون والأتراك، إلى جانب ممثلين عن حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية، في إطار الجهود الرامية إلى التقدُّم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي حصل برعاية أميركية.

وبحسب المصدر، من المقرّر أن يلتقي الوسطاء وفدا من حماس قبل ظهر الاثنين، على أن يعقب ذلك اجتماع موسّع يضمّ جميع الفصائل المشاركة.

وقالت قناة “القاهرة الإخبارية” المصرية القريبة من السلطات، إن مباحثات الأحد ركّزت على “خريطة طريق مقترحة لاستكمال تنفيذ الاتفاق”.

وأضافت أن الاجتماع جرى في “أجواء إيجابية”، مع توافق على ضرورة مواصلة تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونصّت خطة ترامب التي تمّ على اساسها التوصل الى وقف النار، على مرحلة أولى تمّ خلالها تبادل الرهائن وسجناء بين حماس وإسرائيل، وعلى وقف الأعمال القتالية، وعلى انسحاب إسرائيل من المناطق السكنية في القطاع الفلسطيني، وعلى دخول مساعدات بكثافة الى غزة.

أما المرحلة الثانية، فيفترض أن تشهد تسلّم لجنة وطنية فلسطينية إدارة قطاع غزة تحت إشراف مجلس السلام برئاسة ترامب، ونزع سلاح حركة حماس، وبدء الانسحاب التدريجي الإسرائيلي وبدء الإعمار.

ودون كل هذه النقاط معوقات عديدة.

وتأتي هذه المحادثات في ظلّ تصاعُد التوترات الإقليمية، وخلال الساعات الماضية تجدّد المواجهات بين إسرائيل وإيران.

وقال المصدر “إذا زاد التوتر الإيراني الإسرائيلي أتوقع ان ينعكس ذلك على مفاوضات القاهرة”.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 43 آخرين خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة قتلى الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و980 شهيدا.

جاء ذلك في بيان إحصائي يومي للوزارة قالت فيه إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية “9 شهداء و43 إصابة”.

ولم تذكر الوزارة ملابسات سقوط الشهداء والجرحى، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار.

وبيّنت أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ سريانه في أكتوبر الماضي ارتفعت إلى “970 شهيدا، و3063 مصابا”.

أما حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، فارتفعت إلى “72 ألفا و980 شهيدا، و173 ألفا و171 مصابين”.

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت إلى جانب الضحايا، دمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.