آيزنكوت: نتنياهو فشل في تحقيق أهداف الحرب في كل الساحات

القدس المحتلة / سما /

شدد الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، الاثنين، على أن حكومة بنيامين نتنياهو فشلت في تحقيق أهداف الحرب في كل الساحات.

وقال آيزنكوت، زعيم حزب “يشار” المعارض، عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية: “فشلت الحكومة الإسرائيلية في تحقيق أهداف الحرب في جميع الساحات”.

وتشن الحكومة الإسرائيلية حروبا على إيران ولبنان واليمن وقطاع غزة والضفة الغربية، ويزعم نتنياهو أنه غيَّر من خلال هذه الحروب وجه الشرق الأوسط.

آيزنكوت لفت إلى نجاح إيران في ربط الملف اللبناني بمفاوضاتها مع الولايات المتحدة، لإنهاء الحرب التي بدأتها تل أبيب وواشنطن على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وقال: “أصبح غياب الاستراتيجية استراتيجية بحد ذاته، فبسبب افتقار نتنياهو للشجاعة السياسية وضعفه السياسي نجح في ربط جبهات الحرب بطريقة لم يسبق لها مثيل”.

ومتجاهلةً هدنة بدأت في 17 أبريل/ نيسان الماضي، تواصل إسرائيل عدوانا على لبنان بدأته في 2 مارس/ آذار الماضي، ما خلّف 3 آلاف و613 شهيدا و11 ألفا و72 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح.

وبرغم تحذير إيران من أي استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت، أشعلت إسرائيل المنطقة مجددا بشنها مساء الأحد غارة على الضاحية خلّفت شهيدان و11 جريحا، وادعت أنها استهدفت مركز قيادة وتخطيط تابع لـ”حزب الله” (حليف طهران).

وبالفعل، بدأت طهران منذ مساء الأحد إطلاق دفعات صواريخ على إسرائيل، التي أعلنت بعدها أن مقاتلاتها قصفت أهدافا عسكرية غرب ووسط إيران، وسط تقديرات إسرائيلية باستمرار المواجهة عدة أيام.