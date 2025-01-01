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الاحتلال يفرج عن لاعبة منتخب فلسطين رند حلواني

الإثنين 08 يونيو 2026 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن لاعبة منتخب فلسطين رند حلواني



القدس المحتلة / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عن لاعبة المنتخب الفلسطيني للسيدات المقدسية رند الحلواني (20 عامًا) من مدينة القدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس، في بيان إن سلطات الاحتلال فرضت شرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام على اللاعبة الحلواني عقب الإفراج عنها.

وأوضحت المحافظة، أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت "حلواني" الثلاثاء الماضي عقب استدعائها للتحقيق في مركز شرطة "تلبيوت" غرب القدس.

وصعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اعتقال النساء والفتيات في الضفة الغربية والقدس المحتلة. بينما اعتقلت سيدة من مخيم عين بيت الماء للاجئين، غربي مدينة نابلس، فجر اليوم الإثنين.

وأمس الأحد، أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا باعتقال الصحفية المقدسية بيان الجعبة لمدة 20 شهرًا، بعد أكثر من عام من الحبس المنزلي.

وفي بيان سابق، قال نادي الأسير الفلسطيني، إنه تم تسجيل أكثر من 760 حالة اعتقال لنساء فلسطينيات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار نادي الأسير، إلى أن الأسيرات يواجهن ظروف اعتقال قاسية تشمل التجويع والجرائم الطبية والعزل والاعتداءات والتفتيش المهين، إلى جانب الاكتظاظ الشديد داخل الزنازين، ما يضطر بعضهن إلى النوم على الأرض.

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