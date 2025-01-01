  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران: المباحثات متواصلة مع أميركا عبر باكستان رغم التصعيد الاخير ..

الإثنين 08 يونيو 2026 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: المباحثات متواصلة مع أميركا عبر باكستان رغم التصعيد الاخير ..



وكالات/ سما/

 أكدت إيران، اليوم الإثنين، أن المباحثات مع الولايات المتحدة، والهادفة لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط، تتواصل عبر الوسيط الباكستاني، رغم التصعيد الأخير المتمثل بتبادل الضربات مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "المشاورات الدبلوماسية تتواصل بطبيعة الحال في كل الظروف" .

ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو قصف عدة أهداف في مجمع البتروكيماويات في ماهشهر بجنوب غرب إيران، كما شن هجمات ضد أهداف عسكرية في إيران، بعد ساعات من إطلاق طهران صواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "القوات الجوية قصفت أهدافا عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران".

الأكثر قراءة اليوم

خلافات بين حماس وفصائل فلسطينية بشأن مستقبل غزة

شاهد..الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لأول مرة عن استعادة 4 أسرى من قلب النصيرات

مجلس “الأمن القومي” الإيراني: سنرد على استهداف الضاحية.. والكلب المسعور يجب تأديبه وإيقافه عند حده..

عزل نائب رئيس “الموساد” بعد فشله في إسقاط النظام الإيراني.. إعلام عبري يكشف التفاصيل ولعنة الـ344 مليون دولار

نتنياهو وحكومته يُناقشون مقترح إلغاء أوسلو وتقويض السلطة تمهيدًا لضمّ الضفّة..

ترامب يكشف تفاصيل الاتفاق المرتقب الذي تسعى واشنطن إبرامه مع إيران لوقف النار و”مصير” مجتبى خامنئي

ايران تقصف إسرائيل بعشرات الصواريخ الباليستية

الأخبار الرئيسية

انطلاق جولة مفاوضات جديدة في القاهرة لتعزيز اتفاق غزة “الهش”..

مقر خاتم الانبياء يعلن وقف الحرب..‏ترامب: على إيران وإسرائيل وقف إطلاق النار فورا

ترامب: أنا صاحب القرار المطلق بشأن إيران وليس نتنياهو ولا خبتلا أمامه الا القبول بالاتفاق..

الحرس الثوري: سماء المنطقة تخضع لقوة صواريخنا واللعبة الخطيرة ستطال كل مواقع الطاقة..

خلافات بين حماس وفصائل فلسطينية بشأن مستقبل غزة