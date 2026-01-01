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الاحتلال يقرر هدم 20 منزلا في برطعة جنوب جنين

الإثنين 08 يونيو 2026 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر هدم 20 منزلا في برطعة جنوب جنين



جنين/سما/

قررت محكمة الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، هدم 20 منزلاً في برطعة جنوب غرب جنين.

واقتحمت آليات الهدم الإسرائيلية، اليوم الإثنين، منطقة خور الضبعة في بلدة برطعة الشرقية، تمهيدًا لهدم عدد من المنازل والمباني في القرية بذريعة البناء من دون ترخيص.

وافادت مصادر محلية ان اهالي البلدة قدموا استئنافا إلى المحكمة اليوم التي قررت رفضه وهدم المنازل الـ20.

وأضافت المصادر أنه جرى إخلاء 8 منازل من ممتلكاتها فيما رفض سكان بقية المنازل المنوي هدمها إخلاء الممتلكات ونقلها.

وأوضحت أن المنازل الـ20 تؤوي قرابة 100 شخص، وبهدمها سيتم تشريدهم ليبقوا من دون مأوى.

واعتلى الأهالي أسطح منازلهم المهددة بالهدم في برطعة تزامنا مع وصول آليات الهدم التابعة للاحتلال.

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