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الحرس الثوري: سماء المنطقة تخضع لقوة صواريخنا واللعبة الخطيرة ستطال كل مواقع الطاقة..

الإثنين 08 يونيو 2026 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري: سماء المنطقة تخضع لقوة صواريخنا واللعبة الخطيرة ستطال كل مواقع الطاقة..



وكالات/ سما/

 صرّح العميد حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، بأن “سماء الأراضي المحتلة والمنطقة تقع تحت إرادة إيران، وتخضع لسيطرة صواريخ الحرس الثوري الجويّة المدمّرة”، وفق تعبيره.
وأضاف محبي عبر منصة “إكس”، أن إيران “أثبتت مرارًا وتكرارًا أن أجواء الأراضي المحتلة والمنطقة تحت سيطرتها”، في إشارة إلى القدرات الصاروخية لإيران، وفقا لوكالة أنباء “مهر” الإيرانية.
حذر الحرس الثوري الإيراني إسرائيل من أنها بدأت لعبة خطيرة بقصف المناطق المدنية والنفطية، وأن لعبة القصف هذه “ستطال جميع مواقع الطاقة في الإقليم”.
وفي بيان آخر، قال الحرس الثوري الإيراني: “بتوفيق من الله القادر المتعال، قام مجاهدو قوة الفضاء الجوي في حرس الثورة الإسلامية، ردا على العدوان الأمريكي الصهيوني الذي استهدف أحد المنشآت البتروكيماوية، بدك منشآت مشابهة في حيفا بصواريخ باليستية قبل دقائق”.

وأضاف: “نحذّر إن العدو الصهيوني باستهدافه للأهداف المدنية ومنشآت النفط، بدأ لعبة خطيرة، ستشمل نطاقها جميع أهداف الطاقة في المنطقة، وستكون عواقبها على الاقتصاد العالمي على عاتق المُشعل الرئيسي لهذا الميدان، وهو أمريكا”.
ويوصي قادة عسكريون إسرائيليون باستهداف البنية التحتية الإيرانية لإلحاق أقصى ضرر بالبلاد، في تحول استراتيجي عن الضربات السابقة التي ركزت على المنشآت العسكرية.
وتهدف هذه الاستراتيجية الإسرائيلية المعلنة، والتي جاءت بعد حوالي 12 ساعة من استهداف إيران لمناطق في شمال إسرائيل، إلى شل مقومات الطاقة والخدمات العامة والمرافق الطبية والتعليمية، بما يضمن تعطيل الحد الأدنى من متطلبات استمرار الحياة في البلاد. ومن المقرر أن تُكشف تفاصيل أدق بشأن حجم الأضرار والخسائر المحتملة في وقت لاحق.

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