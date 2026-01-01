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بعد استئناف الهجمات.. المرشد الإيراني يهدد: النظام الصهيوني المتزعزع لم يتبق له سوى أيام معدودة

الإثنين 08 يونيو 2026 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد استئناف الهجمات.. المرشد الإيراني يهدد: النظام الصهيوني المتزعزع لم يتبق له سوى أيام معدودة



القدس المجتلة/وكالات/

 قال المرشد الديني الإيراني مجتبى خامنئي، إن “النظام الصهيوني المتزعزع لم يتبق له سوى أيام معدودة”.
جاء ذلك في تدوينة مقتضبة له على منصة شركة “إكس” الأمريكية، الاثنين، تعليقا على استئناف إيران هجماتها الصاروخية على إسرائيل، ردا على استهداف الأخيرة للعاصمة اللبنانية بيروت.
ومساء الأحد، وجهت إيران عدة دفعات صاروخية إلى شمال إسرائيل ردا على غارة شنتها تل أبيب على الضاحية الجنوبية لبيروت، وادعت أن هدفها كان مركز قيادة وتخطيط تابع لـ”حزب الله”.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، قصف مقاتلاته أهدافا عسكرية غرب ووسط إيران، عقب هجوم صاروخي شنته طهران على شمالي إسرائيل مساء الأحد.

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