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أسعار النفط ترتفع مع استئناف القتال والذهب يهبط

الإثنين 08 يونيو 2026 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار النفط ترتفع مع استئناف القتال والذهب يهبط



رام الله/سما/

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل اليوم، الإثنين، بعد أن شنت إسرائيل أمس الأحد غارات جديدة على لبنان على الرغم من الهدنة بين البلدين، مما أدى إلى تضاؤل الآمال في إنهاء الحرب على نطاق أوسع واستئناف ‌تدفق النفط الخام عبر مضيق هرمز.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي 4.1 بالمئة، لتصل إلى نحو 94 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:13 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4 بالمئة، لتصل إلى 96.7 دولار للبرميل.

وأدى ذلك إلى محو معظم الخسائر التي تكبدتها الأسعار يوم الجمعة، عندما تراجعت الأسعار على خلفية تزايد الآمال في تهدئة الصراع ⁠بين الولايات المتحدة وإيران.

وشكلت أحدث الضربات عائقا آخر أمام التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد ممرا رئيسيا لتدفقات النفط والغاز العالمية، إذ اشترطت إيران وقف إطلاق النار مع لبنان كشرط للتوصل إلى اتفاق سلام مع واشنطن.

الذهب يواصل تراجعه بفعل المخاوف من رفع أسعار الفائدة الأميركية

واصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم، الإثنين، مع تزايد المخاوف من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عقب صدور تقرير وظائف ‌قوي، في حين دفع تجدد القتال بين إسرائيل وإيران أسعار النفط إلى الارتفاع وأثار مخاوف بشأن التضخم.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4313.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:02 بتوقيت غرينتش. وانخفضت الأسعار بنحو 3 بالمئة يوم الجمعة، مسجلة ⁠أدنى مستوى لها منذ 24 آذار/ مارس.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم آب/ أغسطس، بنسبة 0.7 بالمئة إلى 4336.30 دولار.

وقال كيلفين وونغ، كبير محللي السوق في "أواندا"، إن " كل هذا يعتمد على النزعة المتشددة التي بدأ السوق في وضعها على العقود الآجلة للبنك المركزي" ، مضيفا أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة يضغط بشكل أكبر على الذهب.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، بعد أن قفز إلى أعلى ‌مستوى ⁠له في أسبوعين في الجلسة السابقة، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 67.56 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1767.15 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 1225.66 دولار.

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