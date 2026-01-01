مداهمات واسعة بالضفة والقدس واعتقالات طالت رئيس بلدية تعلين

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحامات طالت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ففي الخليل، اعتقلت القوات شابين بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، وهما رأفت أحمد محمود أبو جحيشه من بلدة إذنا غرب المدينة، وبشار إدريس مطور من بلدة سعير شمال شرقيها، وسط أنباء عن تعرضهما للتنكيل والاعتداء بالضرب.

كما نصبت القوات حواجز عسكرية على مداخل المدينة وبلداتها، وأغلقت طرقا رئيسية وفرعية بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية.

وفي نابلس، اعتقل ثمانية فلسطينيين بينهم سيدة، عقب اقتحام مخيم العين ومداهمة منازل داخله، إضافة إلى اعتقال شاب آخر من شارع عصيرة بعد اقتحام أحد المنازل في المدينة.

وفي رام الله، اعتقلت القوات شابا من قرية بيتين بعد مداهمة منزل، إلى جانب اقتحام مدينة البيرة واعتقال رئيس بلدية نعلين عماد الخواجا عقب مداهمة منزله.

وفي بيت لحم، اعتُقل الشاب مايك كريم سعد من مدينة بيت ساحور بعد تفتيش منزل ذويه، في حين شهدت عدة بلدات في المحافظة اقتحامات دون تسجيل اعتقالات إضافية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شرق القدس، ونفذت تحركات عسكرية في شوارعها، في وقت شملت فيه الاقتحامات مناطق في جنين وطولكرم ونابلس، بينها قباطية وقرية قفين ومخيم العين، تخللها مداهمات واعتقال الشاب علاء أبو حطب في جنين.