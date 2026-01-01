  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مداهمات واسعة بالضفة والقدس واعتقالات طالت رئيس بلدية تعلين

الإثنين 08 يونيو 2026 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مداهمات واسعة بالضفة والقدس واعتقالات طالت رئيس بلدية تعلين



رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحامات طالت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ففي الخليل، اعتقلت القوات شابين بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، وهما رأفت أحمد محمود أبو جحيشه من بلدة إذنا غرب المدينة، وبشار إدريس مطور من بلدة سعير شمال شرقيها، وسط أنباء عن تعرضهما للتنكيل والاعتداء بالضرب.

كما نصبت القوات حواجز عسكرية على مداخل المدينة وبلداتها، وأغلقت طرقا رئيسية وفرعية بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية.

وفي نابلس، اعتقل ثمانية فلسطينيين بينهم سيدة، عقب اقتحام مخيم العين ومداهمة منازل داخله، إضافة إلى اعتقال شاب آخر من شارع عصيرة بعد اقتحام أحد المنازل في المدينة.

وفي رام الله، اعتقلت القوات شابا من قرية بيتين بعد مداهمة منزل، إلى جانب اقتحام مدينة البيرة واعتقال رئيس بلدية نعلين عماد الخواجا عقب مداهمة منزله.

وفي بيت لحم، اعتُقل الشاب مايك كريم سعد من مدينة بيت ساحور بعد تفتيش منزل ذويه، في حين شهدت عدة بلدات في المحافظة اقتحامات دون تسجيل اعتقالات إضافية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شرق القدس، ونفذت تحركات عسكرية في شوارعها، في وقت شملت فيه الاقتحامات مناطق في جنين وطولكرم ونابلس، بينها قباطية وقرية قفين ومخيم العين، تخللها مداهمات واعتقال الشاب علاء أبو حطب في جنين.

الأكثر قراءة اليوم

"الاستنزاف الممنهج والسحق البطيء".. الجيش الاسرائيلي ينفّذ خطة استراتيجية جديدة في قطاع غزة

شاهد..الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لأول مرة عن استعادة 4 أسرى من قلب النصيرات

استشهاد منفذ واعتقال آخر.. مقتل إسرائيلي واصابة 5 آخرون في عملية جنوب الطيبة

مجلس “الأمن القومي” الإيراني: سنرد على استهداف الضاحية.. والكلب المسعور يجب تأديبه وإيقافه عند حده..

منصور عباس يطرح حلا للقضية الفلسطينية.. تقوم على أساس القبول المتبادل

مخاوف إسرائيلية من صفقات عسكرية مصرية تركية قد تغير موازين القوى في المتوسط

نتنياهو وحكومته يُناقشون مقترح إلغاء أوسلو وتقويض السلطة تمهيدًا لضمّ الضفّة..

الأخبار الرئيسية

بعد استئناف الهجمات.. المرشد الإيراني يهدد: النظام الصهيوني المتزعزع لم يتبق له سوى أيام معدودة

اغلاق معابر غزة وايقاف المساعدات الإنسانية حتى إشعار آخر

خلافات بين حماس وفصائل فلسطينية بشأن مستقبل غزة

إسرائيل تشن غارات على ايران وتقصف اهدافا عسكرية ومصانع للبتروكيماويات

ترامب يطالب نتنياهو بعدم الرد على صواريخ ايران ويؤكد بان بلاده لن تكون جزءًا من اي هجوم على طهران ..