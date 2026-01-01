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"الحوثيون" يعلنون حظر الملاحة الإسرائيلية بشكل كامل في البحر الأحمر

الإثنين 08 يونيو 2026 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الحوثيون" يعلنون حظر الملاحة الإسرائيلية بشكل كامل في البحر الأحمر



القدس المحتلة / سما /

أعلن الحوثيون، في اليمن عن حظر الملاحة الإسرائيلية بشكل كامل في مياه البحر الأحمر وذلك في أعقاب استئناف الضربات بين إيران وإسرائيل.

وأعلن المتحدث باسم "الحوثيين" في اليمن، العميد يحيى سريع، عن بدء "تطبيق حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على إسرائيل في البحر الأحمر"، معتبرا أن"كل التحركات أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان".

وأضاف: "ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة".

وتابع بيان الحوثيين: "ثالثا: نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكيّ الإسرائيليّ، وأنَّنا لن نقفَ مكتوفي الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وإن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن اللهِ، وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة".

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