وزير الداخلية التركي : القدس ستعود لحكمنا وكاتس يرد عليه بشدة

أثار وزير الداخلية التركي مصطفى تشفتجي الجدل خلال تجمع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة بتصريحه بأن القدس ستعود يوما إلى السيادة التركية.
وكشف الوزير عن أن تعيينه واليا على القدس كان حلما يراوده منذ سنوات، مشيرا إلى أنه كان يدعو الله قائلا: "اللهم ارزقني ولاية القدس ولو ليوم واحد"، معبرا عن إيمانه بأن الله سيريه تلك الأيام.
رد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشدة على تصريحات وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي، التي أشار فيها إلى طموح تركيا باستعادة السيادة على القدس.
وأضاف كاتس: "لقد كانت القدس عاصمة الشعب اليهودي لثلاثة آلاف عام، وستظل عاصمة إسرائيل إلى الأبد، بينما انهارت الإمبراطورية العثمانية التي تحلمون بها أنتم وأردوغان، ولن تعود أبدا".
وفي جزء لاذع من رده، انتقد كاتس توجهات الحكومة التركية الحالية قائلا: "من المؤسف أنكم لم تتعلموا شيئا من إرث أتاتورك، الذي عمل على جعل تركيا دولة حديثة، بل تسعون لإعادة تركيا إلى عصر الظلام والتخلف".