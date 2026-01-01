إسرائيل تشن غارات على ايران وتقصف اهدافا عسكرية ومصانع للبتروكيماويات

القدس المحتلة/سما/

شنّ سلاح الجو الحربي التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، عدوانًا على إيران؛ طال عدة مناطق في وسط وغربي الجمهورية الإسلامية. بينما أكدت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجارات في العاصمة "طهران".

وقال جيش الاحتلال، في بيان صحفي، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ "هجومًا" من خارج المجال الجوي الإيراني ضد "أهداف عسكرية" تابعة للنظام الإيراني ومصانع للبتروكيماويات.

وذكر بيان جيش الاحتلال، أن سلاح الجو الإسرائيلي "استهدف مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني غربي ووسط إيران".

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو شنّت هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية. لافتة النظر إلى أن تل أبيب تستعد لـ "هجوم فوري بالصواريخ" من إيران.

وادعى الإعلام الإسرائيلي بأن الغارات الجوية استهدفت مطار مهر آباد في طهران ومستودعا لتخزين المسيرات الانقضاضية.

وأشار موقع "واللا الإخباري" الإسرائيلي إلى أن "سلاح الجو الإسرائيلي استهدف أكثر من 10 مواقع بما في ذلك أنظمة دفاع جوي وصواريخ باليستية".

وأضاف موقع "واللا"، أن المستشفيات في "إسرائيل" انتقلت للعمل وفق نظام الطوارئ.

بدورها، صرحت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بالقول: "نجدد فرض قيود الطوارئ والمدارس والمؤسسات التعليمية ستظل مغلقة". داعية "كل الإسرائيليين" إلى البقاء قرب الملاجئ وعدم التجمع.

من جانبها، أوردت وسائل إعلام إيرانية رسمية؛ لا سيما التلفزيون الإيراني ووكالة الأنباء، أن دوي انفجارات عدة وقعت في العاصمة "طهران" وفي تبريز وأصفهان، بالإضافة لانفجارات في محيط مدينة كرج الإيرانية.

وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن الحرس الثوري، تصريحه بأن "العدو الصهيوني شن هجوما على أهداف داخل أراضينا باستخدام صواريخ باليستية".

ونبه مسؤول الشؤون الأمنية في محافظة أصفهان الإيرانية إلى أن "الكيان الصهيوني شن هجوما فجر اليوم على مدينة نجف آباد دون وقوع خسائر بشرية".

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله إن "القصف الإسرائيلي لإيران كان محدودا نسبيا". بينما أكد مسؤول عسكري أمريكي أن "الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدّث هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب شن إيران ضربات صاروخية ضد "إسرائيل"، وفقاً لموقع أكسيوس ووسائل إعلام إسرائيلية.

وقبل المكالمة، كان موقع أكسيوس قد نقل عن ترامب قوله إنه "سيتصل بنتنياهو، ويطلب منه عدم الرد".

وأضاف ترامب للموقع: "الضربات الإيرانية لم تُؤذِ أحداً. نأمل ألا تردّ إسرائيل"، وتابع قائلاً: "نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، ولا أريد أن ينفجر الوضع بسبب ما يحدث الآن".

وفي مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز نُشرت الأحد، قال ترامب، إن نتنياهو، لن يكون أمامه خيار سوى قبول أي اتفاق تتفاوض عليه الولايات المتحدة مع إيران، لأن ترامب هو من "يتخذ القرارات".

ومساء أمس الأحد، شنت إيران هجوما صاروخيا على "إسرائيل"، هو الأول منذ وقف إطلاق النار قبل شهرين، وذلك ردا على توسيع الأخيرة عدوانها على لبنان باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية.

وجاء الهجوم الصاروخي الإيراني بعد ساعات من تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، خلفت شهيدين ونحو 20 مصابا، وفق مصادر رسمية لبنانية.