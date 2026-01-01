اغلاق معابر غزة وايقاف المساعدات الإنسانية حتى إشعار آخر

أعلنت إسرائيل أنه عقب الهجوم الصاروخي الإيراني، تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الأمنية، بما في ذلك إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ومنها معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح، حتى إشعار آخر.

ونتيجة لذلك، سيتم وقف تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال اخروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 242 في مختلف مناطق قطاع غزة . وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال 24 ساعة الماضية إلى استشهاد 13 مواطنا وإصابة العشرات بجراح في مختلف مناطق القطاع.

وارتقى اربعة شهداء بينهم سيدة؛ جراء استهداف طائرات الإحتلال جيب من نوع "سيرنتو" محيط مفترق اللبابيدي غربي مدينة غزة، وهم:-خضر إبراهيم الجماصي، محمد عبدالله الحرازين ، عباس محمد أبو جبل ودينا محمود حسن المدهون.

وأصيب عشرة مواطنين بينهم سيدتان؛ جراء قصف من بوارج الإحتلال بمنطقة السلاطين غربي مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع.

واستشهد خمسة مواطنين وأكثر من 17 مصابا؛ جراء استهداف طائرات الإحتلال نقطة شرطة منطقة النص غربي خان يونس جنوبي القطاع، وهم:-إسماعيل خيرى بحري اللحام ، محمد فريد عبد صبح ، مصطفى فواز محمد عدوان ، مصطفى رامي محمد أبو يونس وحسام زهري محمود الطنطاوي وفجر اليوم قصفت مدفعية الاحتلال بين الحين والآخر على طول الحدود الشمالية الشرقية للقطاع، تزامناً مع إطلاق نار من قبل آليات الإحتلال في تلك المناطق.