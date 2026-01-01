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بالاسماء.. الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 17 معتقلا

الأحد 07 يونيو 2026 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء.. الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 17 معتقلا



رام الله/سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 17 معتقلا.

وأوضحا في بيان مشترك، أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود (ملف سري)، علما أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3376 حتى شهر أيار/مايو الماضي.

وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد):

إبراهيم أحمد مصطفى سباعنة – قباطية – 6 أشهر

أيهم فاخر محمد حمادنة – عصيرة الشمالية – 4 أشهر

محمود عبد القادر محمود شلال – زواتا – 6 أشهر

محمد أيمن محمد جبريل رياحي – نابلس – 4 أشهر

عز الدين عصية ناجي أبو اسعيد – طوباس – 4 أشهر

حسين أمين حسين بعجاوي – يعبد – 4 أشهر

تيم رامي علي دربي – جنين – 4 أشهر

رامي محمد أحمد خليل – نابلس – 6 أشهر

مصطفى تيسير طاهر أبو الرب – جلبون – 4 أشهر

عمر خالد محمود حسين علي – نور شمس – 4 أشهر

هيثم عبد الله عبد السلام حوشية – يامون – 4 أشهر

ماجد سهم الليل سليم نزال – قلقيلية – 4 أشهر

مهدي مرشد حمدان بكر – رمانة – 4 أشهر

أحمد عيسى محمود أبو لبدة – قلقيلية – 6 أشهر

ماهر محمود أحمد عناتي – الفوار – 6 أشهر

حاتم غازي محمود أبو عياش – بيت أمر – 4 أشهر

جهاد جمال محمد حسين – جنين – 4 أشهر

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