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انفجر الى 180 الف شظية ..طهران تتهم واشنطن باستخدام سلاح محرم دوليا ضد إيران

الأحد 07 يونيو 2026 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
انفجر الى 180 الف شظية ..طهران تتهم واشنطن باستخدام سلاح محرم دوليا ضد إيران



لندن/وكالات/

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن الولايات المتحدة أطلقت صاروخا عنقوديا في 28 فبراير 2026، انفجر إلى 180 ألف شظية في منطقة لامرد بفارس.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريحات صحفية على أن "الهجمات الأمريكية والاسرائيلية على إيران جرائم حرب".

وأضاف أن "فبعد مرور عام على حرب الأيام الاثني عشر، نقوم بتوثيق الأدلة.. لذلك، لا يمكننا القول إن هذه القضية يجب معالجتها بين الحين والآخر فقط. إنها عملية يجب أن تستمر باستمرار، وعلينا اغتنام كل فرصة لتوثيق هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها".

وشدد على انه "يجب أن يتم التوثيق بعناية لأغراض العمل القانوني، ونحن مستمرون في هذه العملية.. كل جريمة ارتُكبت خلال هذه الأربعين يومًا تُعد جريمة حرب، لأن بدء هذه الحرب كان عملًا غير قانوني، ولا يمكننا التمييز بين جريمة ميناب والجرائم التي وقعت في طهران، بما في ذلك اغتيال قادتنا وقائدنا الشهيد".

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