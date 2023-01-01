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الصحة : 10 شهداء خلال يوم و72,971 منذ بدء الحرب على قطاع غزة

الأحد 07 يونيو 2026 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 10 شهداء خلال يوم و72,971 منذ بدء الحرب على قطاع غزة



غزة / سما/

أعلنت الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,971 شهيدا، و173,0128 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 10 شهداء، و36 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 961 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 3,020، فيما جرى انتشال 782 جثمانا.

وأوضحت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

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